كشف البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ المسميات الوظيفية الشاغرة هي: خبير اقتصادي: شهادة البكالوريوس في تخصص الاقتصاد، أو أي تخصص ذي الصلة، مدير أول/ الدعم التنظيمي: شهادة الماجستير في تخصص ذي الصلة.

وأشارت إلى أنّ التقديم مستمر حتى تاريخ 23 مارس 2023م، لافتة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع البنك الإسلامي للتنمية