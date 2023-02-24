علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج، بشكل ساخر على فوز نادي الهلال على نظيره فولاذ الإيراني، في المباراة التي جمعتهما بدوري أبطال آسيا.

وقال وليد الفراج، خلال برنامجه “أكشن مع وليد” معلقًا على فوز الهلال: “الهلال السعودي يحول فولاذ الإيراني إلى بلاستيك”.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من الفوز على نظيره فولاد الإيراني في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس، ليتأهل بذلك إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ويواجه فريق الدحيل الذي صعد إلى نصف النهائي بعد تغلبه على الشباب.