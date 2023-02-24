كشفت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من رابغ، والشقيق، والشعيبة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشغل ميداني/ محطة تحلية التناضح العكسي (عدد 3 وظائف/ رابغ)، مهندس مناوب (عدد وظيفتين/ رابغ)، مشغل غرفة التحكم (عدد 3 وظائف/ الشقيق، ورابغ)، فني ميكانيكي (الشعيبة).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 23 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 إبريل 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة نوماك