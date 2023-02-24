تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 3٫97532 مقابل الريال الواحد 0٫25154

الدولار: 3٫75168 مقابل الريال الواحد 0٫26655

درهم إماراتي: 1٫02139 مقابل الريال الواحد 0٫97905

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫73009

دينار أردني: 5٫28859 مقابل الريال الواحد 0٫18909

دينار كويتي:12٫22657 مقابل الريال الواحد 0٫08179

دينار بحريني:9٫95204 مقابل الريال الواحد 0٫10049

الريال القطري: 1٫03040 مقابل الريال الواحد 0٫97050

الدرهم المغربي:0٫36111 مقابل الريال الواحد 2٫77187

الجنيه المصري: 0٫12248 مقابل الريال الواحد 8٫16429