كشفت شركة إدارة خدمات البيئة العالمية (GEMS)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحديثي التخرج فما فوق، بفروع الشركة في الرياض.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:

– مساعد إداري (Admin Assistant)

وأفادت بأن متطلبات التقديم كالتالي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال أو اللغة الإنجليزية وما يعادلها.

– لا يشترط الخبرة المسبقة (حديثي التخرج فما فوق

وأشارت إلى أن التقديم وظائف شركة إدارة خدمات البيئة من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي: [email protected]