كشف تجمع الرياض الصحي الثاني (التابع لوزارة الصحة)، عن فتح باب التقديم للعمل بـ (دوام جزئي) عبر برنامج فني تقدير تكاليف المعتمد، الخاص بهيئة التخصصات الصحية والمنفذ في مدينة الملك فهد الطبية .

وأوضح التجمع أن المسمى الوظيفي المتوفر هو :

– مدربين (دوام جزئي / برنامج فني تقدير تكاليف).

وأفاد بأن المؤهلات والخبرات المطلوبة كالتالي:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي/ـة الجنسية.

– شهادة في المالية أو المحاسبة.

– خبرة في المجال 1 سنة على الأقل.

وأشار إلى أن التقديم متاح الآن عبر هيئة التخصصات الصحية .