عانت العلامة التجارية فيات من بعض الركود في الإنتاج خلال الفترة الماضية، حيث تمتلك عدد قليل من الإصدارات خلال الوقت الحالي .

وستعالج الشركة الأم ستيلانتس مشاكلها المتعلقة بالتشكيلة النادرة والمتقادمة من خلال منتجين جديدين تمامًا من المقرر طرحهما في وقت لاحق من هذا العام.

ولم يفصح الرئيس التنفيذي عن التفاصيل حول السيارات، واكتفى بالقول إن كليهما سيكونان كهربائيين تمامًا، هذا هو المكان الذي تبدأ فيه التكهنات لأن أحدها قد يكون مكافئًا لسيارة جيب أفينجر، والتي ستنتج أيضًا نظيرًا من ألفا روميو.

ويُشار إلى أن شركة فيات بإمكانها إطلاق سيارة Topolino جديدة من خلال وضع شاراتها على Citroën Ami ، والتي تتوفر أيضًا باسم Opel Rocks-e.

وتزعم الشائعات أن فيات تهدف إلى إعادة Multipla لتحل محل 500X و Tipo ، حتى لو كان الأمر كذلك، فلن يحدث ذلك إلا بالقرب من منتصف العقد.