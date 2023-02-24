أصدرت محكمة في لوس أنجليس، حكمًا بالسجن 16 عاما، بحق المنتج والمخرج السينمائي السابق، هارفي واينستين، بسبب ادانته باغتصاب ممثلة في لوس أنجليس عام 2013.

ويُشار إلى أن المحاكمة تتعلق بتهم اعتداء على عارضة أزياء سابقة وممثلة تم تحديد هويتها في المحكمة باسم جين دو 1 في أحد فنادق لوس أنجليس في فبراير 2013.

وسيخضع واينستين، وهو أحد مؤسسي شركة “ميرماكس” الأمريكية للإنتاج والتوزيع السينمائي، للعقوبة بعد إكمال عقوبة أخرى بالسجن 23 سنة صدرت بحقه بعد إدانته بسوء السلوك الجنسي في نيويورك.

يُذكر أن التهم التي وجهت لواينستين في تأجيج حركة “مي تو” شجعت النساء على التحدث علنا عن حوادث التحرش والاعتداء الجنسي، التي تعرضن لها من جانب رجال مجتمع بارزين في قطاعات الإعلام .