أكد استشاري جراحة السمنة والمناظير الدكتور خالد مرزا أن رفع أسعار مشروبات الطاقة خفف من نسبة المستهلكين.
وقال مزرا :” ممنوع تواجد هذه المشروبات في المدارس والمستشفيات والجهات الرسمية وذلك لما لها من مخاطر على صحة الأشخاص”
وأضاف :” المشروبات الغازية سبب في زيادة السمنة وعمليات التكميم في السعودية، إلى جانب العوامل الاجتماعية وسوء السلوك الغذائي”.
فيديو | استشاري جراحة السمنة والمناظير د. خالد مرزا:
رفع أسعار مشروبات الطاقة خفف من نسبة المستهلكين.. والمشروبات الغازية سبب في زيادة السمنة وعمليات التكميم في السعودية #الراصد pic.twitter.com/56jE3p4DQQ
— الراصد (@alraasd) February 23, 2023
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