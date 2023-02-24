أكد استشاري جراحة السمنة والمناظير الدكتور خالد مرزا أن رفع أسعار مشروبات الطاقة خفف من نسبة المستهلكين.

وقال مزرا :” ممنوع تواجد هذه المشروبات في المدارس والمستشفيات والجهات الرسمية وذلك لما لها من مخاطر على صحة الأشخاص”

وأضاف :” المشروبات الغازية سبب في زيادة السمنة وعمليات التكميم في السعودية، إلى جانب العوامل الاجتماعية وسوء السلوك الغذائي”.