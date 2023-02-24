في واقعة غريبة قامت سيدة هندية ظلت امرأة هندية وابنها البالغ من العمر عشر سنوات داخل منزلهما لمدة ثلاث سنوات دون الخروج من المنزل نهائيا وذلك بسبب ذعر السيدة من الإصابة بفيروس كورونا، قبل أن تتدخل السلطات.

واقتحمت السلطات الهندية منزل السيدة المعروفة باسم “مونمون مانجي” وابنها في مدينة جورجاون بالقرب من دلهي، بعد أن توجه زوجها إلى مركز الشرطة المحلي طلبًا للمساعدة، فيما تم نقل الأم والابن إلى المستشفى لتلقي العلاج

وقال زوجها سوران ماجي: “كان من الصعب جداً إقناع زوجتي بالخروج من المنزل أو تترك ابننا يخرج، حيث كانت تخشى أن يصاب كلاهما بكوفيد-19”.

وكانت مونمون تقص شعرها وشعر ابنها بنفسها في المنزل وتوفر كل الاحتياجات الضرورية دون أي اتصال خارجي.

وكانت وسيلة التواصل الوحيدة بين الأب وابنه هي مكالمات الفيديو، وكان يحضر البقالة والضروريات ويتركها خارج الباب.