كشفت “وزارة الإسكان” أنه يمكن للمستفيد طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول “وحدة جاهزة” قبل نهاية فبراير من العام الحالي.

وقالت صفة المستفيدين” سكني” في ردها أنه في حال تم شراء المسكن الأول وحدة سكنية جاهزة في فترة من تاريخ 1 يناير 2018 وحتى تاريخ 03/10/2020، عليه سرعة رفع طلب الاسترداد ضريبة القيمة المضافة من خلال الرابط ‏‪‬ وذلك قبل تاريخ 31/03/2023م.

وأشارت الوزارة في وقت سابق إلى أن الدولة تتحمل الضريبة عن المواطن حتى مبلغ مليون من قيمة العقار للمسكن الأول، ويقوم البائع بسداد ضريبة التصرفات العقارية للهيئة ومن ثم يستردها من وزارة الإسكان.