أعلن المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء بدء التقديم للجنسين في برنامج (كوادر الصحة والسلامة المهنية) .

وأوضحت شروط القبول :

1‏- ألا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

‏2- أن يكون مسجلاً في البوابة الوطنية للعمل (طاقات).

‏3- ألا يكون المتقدم طالباً أو موظف في القطاع العام أو الخاص أو لديه سجل تجاري أو يتقاضى راتب تقاعدياً.

4‏- ألا يكون سبق واستفاد من برامج التدريب المحددة في هذه الاتفاقية (يحدد للمستفيد برنامج واحد فقط).

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع.