أعلن المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء بدء التقديم للجنسين في برنامج (كوادر الصحة والسلامة المهنية) .
وأوضحت شروط القبول :
1- ألا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.
2- أن يكون مسجلاً في البوابة الوطنية للعمل (طاقات).
3- ألا يكون المتقدم طالباً أو موظف في القطاع العام أو الخاص أو لديه سجل تجاري أو يتقاضى راتب تقاعدياً.
4- ألا يكون سبق واستفاد من برامج التدريب المحددة في هذه الاتفاقية (يحدد للمستفيد برنامج واحد فقط).
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع.
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