أثارت كاديلاك أنظار محبي مركباتها بسيارة XT4 المعدّلة التي صممت لتكون أنيقة وفاخرة ومتطورة تقنيا بنفس الوقت.

وتميزت السيارة بتعديلات خارجية تجعلها أكثر جمالاً وتميزًا مقارنة بسيارات XT4 السابقة، إذ تغير فيها تصميم المصابيح وانتقلت عدسات الأضواء لتتموضع بشكل طولي على جانبي الواجهة الأمامية.

كما تميزت السيارة أيضًا بممتصات صدمات وفتحات هوائية بتصميم جديد أيضا، وأصبح طولها 4 أمتار ة59 سنتيمترا، كما جهّزت بعجلات عريضة بمقاس 18 و20 إنشا.

وحصلت السيارة على أفضل تقنيات الإضاءة والتكييف ومنظومات ممتازة للصوتيات مجهزة بمكبرات AKG، وعلى نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام التحكم التكيفي بالمسار، وحساسات متطورة للضوء والمطر.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى حساسات مسافات وكاميرات توفر الرؤية المحيطية للهيكل، ولوحة القيادة المستوحاة من لوحات القيادة في مركبات Escalade وLyriq، والتي ثبتت عليها شاشة لمسية كبيرة بمقاس 33 بوصة بدقة عرض 9k.