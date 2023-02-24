يضم متحف السـلاح التاريخي ، الكثير من الأسـلحة التاريخية المستخدمة في مراحل قيام الدولة السعودية، منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727
وقال محمد الكمعان صاحب المتحف :” متحف السلاح يملك أكثر من ٤٠٠ ألف قطعة تخص الأسلحة المستخدمة في الدولة السعودية الأولى”
وأضاف ” كما يضم المتحف عدد كبير من القذائف والشظايا للمدفعية العثمانية التي أطلقت على قصور الدرعية”
"متحف أسلحة" يعود إلى زمن الدولة #السعودية الأولى.. شاهد قصته #يوم_التأسيس
#KSA #SaudiFoundingDay@Mohammed62_S pic.twitter.com/2DDfWqj4ia
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 23, 2023
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