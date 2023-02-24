يضم متحف السـلاح التاريخي ، الكثير من الأسـلحة التاريخية المستخدمة في مراحل قيام الدولة السعودية، منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود عام 172‪7

وقال محمد الكمعان صاحب المتحف :” متحف السلاح يملك أكثر من ٤٠٠ ألف قطعة تخص الأسلحة المستخدمة في الدولة السعودية الأولى”

وأضاف ” كما يضم المتحف عدد كبير من القذائف والشظايا للمدفعية العثمانية التي أطلقت على قصور الدرعية”