أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة عن نتائج قرعة دور الـ16 في الدوري الأوروبي.

وفيما يلي نتائج القرعة:

يونيون برلين VS سانت جيلواز.

إشبيلية VS فنربخشة.

يوفنتوس VS فرايبورغ.

باير ليفركوزن VS فرنكفاروزي.

مانشستر يونايتد VS ريال بيتيس.

سبورتنغ لشبونة VS آرسنال.

روما VS ريال سوسييداد.

شاختار دونيتسك VS فينورد روتردام.

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب دور الـ16 في التاسع من مارس المقبل والإياب في 16 من الشهر ذاته.