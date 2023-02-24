كشفت مصادر اليوم الجمعة عن رغبة نجم النصر كرستيانو رونالدو في تعاقد النادي مع النجم البرازيلي مارسيلو.

ولعب رونالدو ومارسيلو جنبا إلى جنب في صفوف ريال مدريد الإسباني في الفترة بين 2009 و2018.

وأصبح النجم البرازيلي حراً بعد نصف موسم وذلك عقب فسخ تعاقده مع نادي أولمبياكوس اليوناني.

ويأمل رونالدو في أن يلتحق به زميله البرتغالي في “استاد مرسول بارك”، لا سيما وأنهما مثّلا ثنائيا ناجحا ومنسجما في ريال مدريد، فيما يجد الظهير الأيسر اهتماما من لوس أنجيليس جالاكسي الأميركي.

فيما يأمل ريال مدريد في عودة مارسيلو إليه بعد الاعتزال، حيث من المحتمل أن يُكلّف الدولي البرازيلي السابق بمنصبٍ إداري.