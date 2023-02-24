تفاجأ صاحب محل سوبر ماركت في إحدى القرى المصرية بسرقة مبلغ مالي قيمته 112 ألف جنيه، وبفحص كاميرات المحل تمكن من معرفة هوية السارق وألقت قوات الأمن القبض عليه .

وتبين أن المتهم 41 عاما مسجل سرقات، واعترف خلال التحقيقات أنه حاول التكفير عن ذنوبه وجرائمه السابقة، وأحزنه زيادة شكاوى أهالي قريته من ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن فقرر أن يسرق ويشتري بحصيلة سرقته عجلين ويوزع لحومهما على الفقراء من أهالي قريته مجانًا.

وأوضح أن المبلغ المسروق لم يكف سوى لشراء عجل واحد وكميات من الأرز والخضراوات.

وقال المتهم في التحقيقات إنه غير نادم على ما فعله ومستعد لدخول السجن مجددا مضيفا أنه سيرد المبلغ لصاحب المحل بعد خروجه مباشرة .

وأضاف أنه شعر بسعادة غامرة بعدما تسبب في إدخال البهجة على أهالي قريته، وستكون سعادته أكبر عندما يخرج من السجن ويرد المبلغ المسروق.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق .