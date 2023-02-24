توقع رئيس لجنة الانضباط والأخلاق “سابقا”، أيمن الرفاعي، السبب الذي دفع مترجم النصر، مكرم منصوري، لتسجيل جلسة استماع تاليسكا بهاتفه المحمول.

وذكر أن المترجم ربما أراد إثبات الحالة ظنا منه أنه ربما يُذكر في لائحة الإدعاء أمور كانت غير الموجودة في التسجيل، لذلك أراد إثبات ما حدث، وذلك وفقا لما ذكره في قناة MBC.

وأضاف أن العقوبة التي صدرت علي المترجم تعد كافية، خاصة إذا لم يكن يعلم أن هذا التصرف سيعرضه للمساءلة والعقوبة.

يذكر أن لجنة الانضباط عاقبة مترجم نادي النصر بالإيقاف 5 مباريات وتغريمه 50 ألف ريال، وذلك بسبب تسجيله لجلسة التحقيق مع أندرسون تاليسكا على خلفية الشكوى التي تقدم بها نادي الهلال ضد اللاعب واتهامه بالإساءة الإعلامية له عبر وسائل الإعلام وإثارة الرأي العام.