قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مواطن لمضايقته وإيذاء المارة وتعطيل السير في مكان عام .

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ، وإحالته إلى النيابة العامة.

وجارٍ القبض على من وثق ونشر محتوى مرئياً بذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.