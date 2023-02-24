قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مواطن لمضايقته وإيذاء المارة وتعطيل السير في مكان عام .
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ، وإحالته إلى النيابة العامة.
وجارٍ القبض على من وثق ونشر محتوى مرئياً بذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مواطن لمضايقته وإيذاء المارة وتعطيل السير في مكان عام .
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ، وإحالته إلى النيابة العامة.
وجارٍ القبض على من وثق ونشر محتوى مرئياً بذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
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