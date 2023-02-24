قال استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية للكبار د. ناصر القحطاني أنه ينبغي على كل من وصل عمر الـ 40 أن يقوم بالفحوصات اللازمة لتلافي أمراض القلب.

وأضاف خلال ظهوره على قناة الإخبارية أنه يجب أن يذهب لطبيب الأسرة ويقوم ببعض الفحوصات الروتينية ويضع له خطة علاجية ابتدائية من قبل حدوث المرض.