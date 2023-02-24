أرجع مدرب نادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، سبب إقصاء فريق من الدوري الأوروبي بعد خسارة فريقه بهدفين أمام مانشستر يونايتد، إلى غياب الهدوء.

وقال مدرب برشلونة :””افتقدنا الهدوء في الشوط الثاني، وكنا بحاجة إلى التحلي بالصبر أكثر، واعتقد أن الشوط الأول كان تحت سيطرتنا”.

وأضاف أن مانشستر يونايتد يعد الفريق الأكثر تألقا في أوروبا، وأنه يشعر بخيبة أمل من نتيجة المباراة خاصة، لافتا إلى أنهم أضاعوا الكثير من الفرص لتسجيل الأهداف.

يذكر أن برشلونة خسر أمام مانشستر يونايتد، أمس الخميس، بهدفين مقابل هدف في إياب الملحق الفاصل من الدور الـ32 للدوري الأوروبي لكرة القدم.