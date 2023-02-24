عرض برنامج “إم بي سي” في أسبوع قصة المصري الملقب بـ”وحش الحولي” الذي اختطف واغتصب 18 طفلا بالكويت ، وتم إعدامه شنقا.

وأعدم حجاج السعدي الملقب ب”وحش الحولي” نسبة الى المنطقة التي ارتكب فيها جرائمه، شنقا تنفيذا لخمسة احكام بالاعدام صدرت بحقه في 2013.

وقال التقرير أن وحش حولي كان يجيد التخفي في الأزقة وينفذ جرائمه تحت تهديد الأسلحة في أماكن مختلفة على أسطح المباني.

وكان السعدي نفى امام المحكمة ارتكاب جميع الجرائم التي نسبت اليه والتي صدمت الرأي العام في الكويت، مؤكدا ان اعترافاته انتزعت منه تحت التعذيب.

وكان الرجل اعتقل في يوليو 2007 بينما كان يهم بركوب طائرة متجهة الى الاقصر في مصر.