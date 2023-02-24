قال الناقد الرياضي محمد الذايدي أنه يتألم للمشجع النصراوي الذي ينسى هزيمة نصف نهائي كأس آسيا ويصنع عليها فيلم وثائقي.

وأضاف خلال برنامج “سوالف رياضية” : ” المشجع النصراوي ينام حتى ينسى هذه الهزيمة وكل ما صحي من النوم يلقى النصر يوثق هزيمته”.

وتابع أن كثير من مشجعي النصر إلى الآن لا يستطيعون مشاهدة هذه المباراة ولكن يجب أن يبحث النصر على شيء ينسي المشجعين هذه الهزيمة.