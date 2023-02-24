اضطر عروسان لقضاء حفل زفافهما في مصعد بسبب تعطله أثناء صعودهما إلى الطابق الذي به القاعة المقام بها حفل الزفاف في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة.

وكان العريس وعروسه قد دخلا المصعد ومعهما بعض الضيوف، وعندما تحرك المصعد توقف ما بين الطابقين الأول والثاني، وظن العريس في البداية أن المشكلة مؤقتة لكنه تفاجئ بأبواب المصعد تفتح والحائط أمامهما.

وعندما قام فريق الإنقاذ بإخراجهما مع الضيوف كان الوقت قد تأخر وانتهى حفل الزفاف، فيما أكدت العروس أنها كانت سعيدة لكونها مع زوجها.