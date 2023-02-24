قال المستشار القانوني د.أيمن الرفاعي أن لجنة الانضباط تتعرض للضغوط.

وأضاف “الرفاعي” خلال ظهوره في برنامج “إم بي سي” في أسبوع أن اللجنة طبقت القانون ولم تخالف اللائحة لكنها لم تعط التقدير الصحيح الذي يتوافق مع الحدث.

ولفت إلى أن الشخص عندما يريد تطبيق القانون أن يراعي الظروف المحيطة والحدث وكلها معطيات داخل اللائحة.