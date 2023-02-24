حذر استشاري أمراض الروماتيزم، سامي بحلس، من مضاعفات عدم التشخيص المبكر لمرض الروماتويد وعلاجه.

وأكد أنه في حال لم يتم تشخيص الروماتويد وعلاجه بشكل مبكر فقد يسبب فقدان البصر، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

وشدد على ضرورة الوقاية من الإصابة بهذا المرض، مؤكدا أن الإمكانيات المستخدمة في تشخيص المرض متوافرة حاليا.