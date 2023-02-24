أكد المستشار التسويقي عبدالله الحسين أن “المرئي والمسموع” استطاعت ضبط الإعلانات في منصات التواصل الاجتماعي حتى لمن يقيم خارج المملكة.

وقال “الحسين” خلال ظهوره على قناة الإخبارية أن هناك معلنين من مشاهير التواصل الاجتماعي الذين يخرجون من المملكة وفي حرية التصرف في هذه الوسائل ولكن عند استخدامه لأي شيء داخلي أو يخص الإعلان داخل السعودية يجب أن يحصل على الرخصة.

وتابع أن الخطوة التالية والمهمة هي ضبط المؤسسات المعلنة لأن أي إعلان يتم عن طريق هذه الرخصة.