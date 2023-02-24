قال الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع، إن مشروع المربع الجديد سيكون قلب الرياض الجديد وأعلى من برج إيفل بأكثر من 75 متر.

وأضاف أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تحدث في وقت سابق وقال إن عدد سكان الرياض سيكون الضعف بحلول 2030، وذلك بحسب ما ذكره في قناة MBC.

وأكد أن إقامة مشروعات مثل المربع وضاحية الفرسان سيوفر الوحدات والمباني التي ستستوعب هذا العدد الكبير من السكان، متوقعا أن يستغرق إنشاء البنية التحتية لمشروع المربع أكثر من 3 سنوات، وأن تكون أحدث داون تاون في العالم.