كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن ربيع هذا العام سيكون مليئا بالأمطار والشتاء تبقى منه فقط 5 أيام.

وقال “العقيل” خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية” : ” أن الأجواء مستقرة وأقل درجة حرارة سجلت فجر اليوم في حدود 6 درجات مئوية، في طريف، وكانت الأجواء دافئة على معظم مناطق المملكة”.

وأضاف :” بقي على الشتاء 5 أيام وينتهي، ويدخل الربيع يوم 1 مارس”.

وتابع : ” نحن نودع الشتاء فعليا، وهذا يعني العودة مرة أخرى لموجة قصيرة أو خفيفة من الهواء البارد، ولكن لن يكون هناك انخفاض كبير في درجات الحرارة مرة أخرى”.

وأردف أن التقرير المناخي لفصل الربيع الذي أصدره المركز الوطني للأرصاد، ينص على أن ربيع هذا العام أكثر هطولا للأمطار، خصوصا في شهر مارس.