ظهرت عروس في فيديو متداول بفستان الزفاف داخل صالون تجميل تنتظر عريسها وهي ترقص لكنها تلقت خبراً بعزوفه عن الزواج منها بسبب المذيعة ياسمين عز.

وكانت العروس تجلس على الأرض ومن حولها يواسونها “اهدي .. اهدي”، حتى تقوم هي وترد عليهم في حالة من عدم التصديق:”لأ لأ بتهزروا كل حاجة باظت”.

وفي لقطة أخرى تظهر العروس وهي تنادي:”يا محمد .. اسيب ياسمين عز تخرب بيتي بكلامها أعمل زي ما هي تقول، عايزني أقوله يا سي محمد ويا فرعون” .

وأوضحت بأن الحديث الأخير بينها وبين عريسها كان عبارة عن هزار:” كان هزار عادي وهو بيقولي قوليلي يا سي محمد”.