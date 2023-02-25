أكد اللاعب شايع شراحيلي أنه لا يستطيع دفع مليوني ريال لصالح ناديه السابق القادسية، والتي تم إلزامه بدفعها إثر إيقافه لمدة عام بقرار من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

ووجه رسالة لرئيس القادسية قال فيها :”أنا إنسان لا استطيع أن أدفع المليونين، وإذا ناويين وصممتوا على الدفع فسأعلن اعتزالي في الشهر الحالي”، وذلك وفقا لما ذكره خلال حديثه في برنامج “مع عزيز” المذاع على قناة SSC.

وأضاف أنه كان السبب في هذه الأزمة بسبب المنشطات التي تسببت في إيقافه، مشيرا إلى أن القادسية بدأ في مطالبته بالمبلغ عقب علمها بانتقاله إلى نادي الفيصلي، مؤكدين أنه سيضطر لبيع منزله حال صمم القادسية على دفعه المبلغ، مؤكدا أن النادي لا يستحق كل هذا المبلغ لأنه لعب مع فريقه لمدة عام ونصف.