توفي مواطن ستيني دهس على يد ابنه أثناء تدريبه على قيادة السيارة في نجران، وذلك بعد معاناته من إصابات خطيرة.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن المواطن المتوفى كان في نزهة مع أسرته بمنتزه الملك فهد وأراد أن يدرب ابنه البالغ 12 عاما على القيادة ثم تركه يتجول بالمركبة في مكان ترابي وعند عودة الابن لم يستطع التحكم بالمركبة فدهس والده.

ويشار إلى إخراج المواطن من تحت المركبة في حالة حرجة للغاية ليتوفى بعد نقله عبر إسعاف الهلال الأحمر بالمستشفى، حسبما ذكرت الوطن.

واتضح أن المصاب عاني من توقف القلب والتنفس وتم على الفور نقله لمستشفى الملك خالد لتلقي الإسعافات اللازمة، مشيرا إلى أن المصاب توفي لاحقا متأثرا بإصاباته العديدة.