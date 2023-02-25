أرجع مختصون بالعقار، ارتفاع أسعار الأراضي في نجران إلى البيع بالسوم، موضحين أنه أثر على عدم اتزان الأسعار، وعدم ثبات سعر المتر في المخططات والأراضي المعروضة.

وقال المستثمر العقاري أحمد جارالله آل بلابل إن ارتفاع أسعار الأراضي في نجران مرتفعة وعدم اتزانها يعود إلى عدم تنظيم تحديد أسعار المتر لكل مخطط.

وأوضح أن الأراضي البيضاء في المنطقة تعد قليلة جدًا، وهي تتموضع فقط شرق نجران، لافتا: تتمركز حركة السوق العقارية في مخططات شرق المطار، مما أسهم في ارتفاع أسعار الأراضي ووصل بها إلى حدود مبالغ فيها، وفق الوطن.

وتابع: أكثر المضاربين والمطورين العقاريين اتجهوا إليها، وتحديدا مع عدم استطاعتهم المضاربة في بعض المخططات الراقية مثل حي الأمير مشعل وحي المخيم وحي الفهد التي وصل سعر المتر الواحد فيها إلى 1000 ريال.