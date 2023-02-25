كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن طريقة الاستفادة من الحاسبة الذكية للبطاقة التغذوية في حساب العناصر الغذائية.

وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الحاسبة تساعد في حساب كمية العناصر الغذائية المتواجدة في المنتجات الغذائية، ومساعدة مُصنّعي الأغذية عبر حساب البيانات التغذوية وإضافتها في بطاقة المنتجات.

وأشارت إلى أن الحاسبة تهدف إلى تسهيل التزام مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية بمتطلبات اللائحة الفنية السعودية، إضافة إلى اشتراطات البيانات التغذوية وطباعة تلك البيانات بسهولة.

وتابعت أنه يجب ذكر كمية الفيتامينات والمعادن على البطاقة التغذوية في حال نصت مواصفة المنتج الغذائي على إضافتها، أو عند كتابة أي ادعاء صحي أو تغذوي متعلق بها.