يقلل دبس الرمان خطر الإصابة بالالتهابات الجلدية والشيخوخة المبكرة والتجاعيد، كما يعمل على زيادة مرونة الجلد وتنضير البشرة؛ لاحتوائه على مادة النياسين ومضادات الأكسدة، فيما صحة الشعر من خلال تقوية البصيلات وإضافة البريق واللمعان للشعر.

ويساعد في التقليل من المشاكل المعوية مثل الإمساك والنفخة، كما يحسن حركة الطعام بالأمعاء؛ لاحتوائه على مجموعة فيتامين B التي تزيد من كفاءة عمل العضلات والجهاز العصبي، بينما يتميز بقدرته على خفض خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الثدي والبروستاتا، لوجود مضادات أكسدة نشطة تؤثر على الجذور الحرة في الجسم.

ويحسن دبس الرمان عمل الجهاز المناعي من خلال تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، كما يساعد الجسم في صد الجراثيم والفيروسات المسببة للأمراض؛ لاحتوائه على كمية جيدة من فيتامين C، فيما يحتوي على مركبات البوليفينوليك القادرة على خفض مستويات الكوليسترول في الدم بشكل ملحوظ، الأمر الذي يحمي من خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية.