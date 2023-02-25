طلبت لجنة مستقلة كلفها البنتاغون بالتحقيق في حالات الانتحار الكثيرة التي تسجل في صفوف الجيش الأمريكي بتشديد قواعد حيازة الجنود أسلحة نارية شخصية في الثكنات بهدف الحد من الظاهرة.

وقالت اللجنة التي شكلها البنتاغون العام الماضي، إن “غالبية حالات الانتحار في الجيش تنطوي على أسلحة نارية.

وأفادت بأن الحد من الوصول إلى الأسلحة النارية، وخاصة في أوقات الضيق الشديد، يقلل من حالات الانتحار.”

وأوصت اللجنة 120 توصية من بينها أن يفرض الجيش على أفراده الذين يقيمون في مساكن عسكرية تسجيل كل أسلحتهم النارية الشخصية في سجلات خاصة وحفظها في أماكن يتم إغلاقها بأقفال.

يُذكر انه في العام الماضي انتحر أكثر من 500 عسكري و200 من أفراد أسرهم، غالبيتهم العظمى بأسلحة نارية، وفقا للبنتاغون.