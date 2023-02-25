كشفت وزارة الخارجية (معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية) عن فتح باب التقديم لشغل وظائف أكاديمية على درجة محاضر و أستاذ مساعد في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن الوظائف الشاغرة هي:

– أستاذ مساعد.

– محاضر.

وأفادت بأن الشروط العامة المطلوبة على الوظائف هي:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- حاصل على درجة الماجستير لوظائف (محاضر) أو الدكتوراه لوظائف (أستاذ مساعد).

3- ألّا يقل التقدير عن (جيد جداً).

4- إرفاق المستندات المطلوبة.

كما أشارت إلى ضرورة احضار المستندات المطلوبة:

1- صور وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية (البكالوريوس والماجستير) لوظائف (محاضر).

2- صور وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) لوظائف (أستاذ

مساعد).

3- صورة معادلة الشهادة من قبل الإدارة المختصة بوزارة التعليم (للحاصلين على شهاداتهم من خارج المملكة).

4- السيرة الذاتية.

وأكدت أن التقديم متاح الآن وحتى الثلاثاء 1444/8/8هـ الموافق 2023/2/28م، من خلال إرسال السيرة الذاتية: [email protected]