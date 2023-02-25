كشفت وزارة الخارجية (معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية) عن فتح باب التقديم لشغل وظائف أكاديمية على درجة محاضر و أستاذ مساعد في عدد من التخصصات.
وأوضحت الشركة أن الوظائف الشاغرة هي:
– أستاذ مساعد.
– محاضر.
وأفادت بأن الشروط العامة المطلوبة على الوظائف هي:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- حاصل على درجة الماجستير لوظائف (محاضر) أو الدكتوراه لوظائف (أستاذ مساعد).
3- ألّا يقل التقدير عن (جيد جداً).
4- إرفاق المستندات المطلوبة.
كما أشارت إلى ضرورة احضار المستندات المطلوبة:
1- صور وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية (البكالوريوس والماجستير) لوظائف (محاضر).
2- صور وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) لوظائف (أستاذ
مساعد).
3- صورة معادلة الشهادة من قبل الإدارة المختصة بوزارة التعليم (للحاصلين على شهاداتهم من خارج المملكة).
4- السيرة الذاتية.
وأكدت أن التقديم متاح الآن وحتى الثلاثاء 1444/8/8هـ الموافق 2023/2/28م، من خلال إرسال السيرة الذاتية: [email protected]
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