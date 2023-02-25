كشفت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد 41 وظيفة فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات ؛ وذلك للعمل بفروع معرض الشركة في عدد من مدن المملكة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني سيارات (عدد 23 وظيفة)، قائد فريق ورشة العمل (عدد 10 وظائف)، مشرف الورشة (عدد 8 وظائف).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 23 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 أبريل 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة الحاج حسين رضا