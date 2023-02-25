وثّق مقطع فيديو، للأجواء الروحانية الجميلة للمصلين، أثناء أداء صلاة الفجر اليوم السبت، في تلاوة خاشعة هادئة من سورة فاطر، في جوٍ مليء بالسكينة والخشوع الذي يملأ أرجاء الحرم المكي الشريف.
وأظهر المقطع حشود المصلين وهم خاشعين لله عز وچل وطالبين المثوبة والمغفرة، في جو يسوده الاطمئنان والراحة تحت سماء الخير ويرسمون هندسة إلهية حول الكعبة .
فيديو | "وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن"
تلاوة خاشعة هادئة من سورة فاطر خلال أداء صلاة الفجر في الحرم المكي بصوت بندر بليلة#الإخبارية pic.twitter.com/7uNOqZJg78
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 25, 2023
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