أوضحت دراسة جديدة أجريت أخيراً، في بريطانيا أن تعدد الزوجات يطيل عمر الرجل بنسبة تصل إلى 12%، كما يؤدي إلى سعادته. .

وقالت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة «شيفيلد» البريطانية ؛”أن «الزواج بامرأة ثانية يمنح الرجل ثقة في النفس وراحة أكبر،الأمر الذي يمكنه من تحقيق كافة مشاريعه، وأحلامه.”

وأضافت :”أن تعدد الزوجات هو سبب نسبي في السعادة وإطالة العمر، وتحسن الصحة العامة للرجل وكذا حالته المادية».

ومن الجدير بالذكر أن التعدد قد يكون سر الحياة السعيدة والعمر الطويل»، وذلك بالاطلاع على إحصاءات أعدتها منظمة الصحة العالمية حول البلدان التى تسمح بتعدد الزوجات.