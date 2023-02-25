قامت السلطات الرومانية اليوم الجمعة، باعتقال محمد إبراهيم بزي أحد أبرز ممولي ميليشيا حزب الله اللبناني.

ويُشار إلى أن بزي اعتقل على لائحة الإرهاب الأمريكية منذ 2018، لدى وصوله إلى مطار بوخاريست.

ووضعت واشنطن في وقت سابق، مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن مكان تواجد بزي الذي ساهم بجمع ملايين الدولارات لصالح حزب الله على مدى سنوات.

وقال المدعي العام الأمريكي في بروكلين بريون بيس: “اعتقد محمد بزي أن بإمكانه نقل مئات آلاف الدولارات سراً من الولايات المتحدة إلى لبنان دون أن تنتبه له أجهزة إنفاذ القانون”.

وأفاد بأنه سيتم ترحيل بزي، بالإضافة لمواطن لبناني آخر يدعى طلال شاهين ويبلغ من العمر 78 عاماً، من رومانيا إلى الولايات المتحدة.

والجدير بالذكر أن محمد إبراهيم بزي، هو ممول رئيسي للميليشيا اللبنانية، حيث قدم ملايين الدولارات لها عبر أنشطة تجارية. ويدير بزي أعمالا تجارية في دول عدة مثل بلجيكا ولبنان والعراق وفي غرب إفريقيا، ويملك أو يسيطر على شركات جميعها معاقبة أمريكا.