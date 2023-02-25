كشفت النجمة الأمريكية باريس هيلتون، تفاصيل مروعة عن تعرضها للاغتصاب في سن المراهقة، عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاما، لافتة إلى أنه قد تم “تخديرها قبل اغتصابها”.

وأوضحت باريس هيلتون إن الحادثة وقعت عندمات التقت هي وصديقاتها بمجموعة من الرجال في مول تجاري شهير في لوس أنجلوس، حيث كانت تذهب هي وصديقاتها كل نهاية أسبوع تقريبا.

وذكرت أن هؤلاء الرجال كانوا يتجولون في متاجر المركز التجاري، وكانوا يتبادلون معهم الأحاديث وأعطوهم أرقام “البيجر” الخاص بهم حينها، لافتة إلى أن هؤلاء الرجال “دعوها هي وصديقتها لمصاحبتهم إلى منزلهم”، حيث قدّموا لها شراب التوت، لتبدأ بعدها “بالشعور بالدوار”.

وأشارت إلى أنها لا تعرف على وجه التحديد ماذا كان بالشراب، إلا أنها رجحت أن الشراب كان يحتوي على عقار “روفي” الذي يستخدمه المجرمون لتخدير الضحايا واغتصابهم، مضيفة بأنها استيقظت بعد ساعات و”عرفت على الفور ما حدث لها”، حيث استذكرت كيف وضع مغتصبها يده على فمها كي لا تصرخ، وبدا الأمر و”كأنها كانت تحلم”.