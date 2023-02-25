أكد المستشار في مركز الخليج للأبحاث الدكتور صالح الخثلان، إنه لا يستبعد استخدام روسيا للقوة النووية؛ لحسم الحرب في أوكرانيا.

وقال “الخثلان” خلال لقائه على ” قناة الإخبارية”:” إن العقيدة العسكرية الروسية تخول لهم استخدام السلاح النووي، مُشيرًا إلى أنه في كثير من الأوقات تستخدم روسيا القوة النووية من أجل الردع والتهديد وتحذير الغرب فقط.

وأشار إلى أن روسيا توجه رسائل إلى الغرب بأنه في حال المبالغة بتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا فسوف تلجأ إلى خيارات أخرى، تقلب موازين الحرب.

ومن جانبه، شدد التحذير من حدوث أخطاء تؤدي إلى الوصول إلى حافة الهاوية جراء تصعيد أكبر في الحرب الدائرة الآن.