اندلعت انتقادات حادة ضد الفنان محمد رمضان بسبب مشهد جمع بينه وبين الفنانة منة فضالي من مسلسله القادم “جعفر العمدة” المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2023.

وكشف محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام، عن صورة لمشهد جمعه بمنة فضالي عرضه لانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين رأوا أن المشهد لا يصلح للعرض في شهر رمضان.

وبدت منة فضالي وهي ترتدي ملابس النوم الحمراء ويجلس بجانبها محمد رمضان في مشهد رومانسي، حيث تؤدي دور زوجته في المسلسل، فيما علق محمد رمضان على الصورة قائلا: “جعفر ونرجس بعد فوز الأهلي على المريخ السوداني”، وهو ما انتقده المتابعون خاصة مع تكرار هذه المشاهد في مسلسلات محمد رمضان.

وكان قد تكرر الأمر في مسلسل المشوار مع الفنانة دينا الشربيني بسبب عبارات الغزل التي اعتبرها البعض فجة وتحمل إيحاءات غير مريحة للمشاهد في شهر رمضان، وفي رمضان 2018، تحديدا بمسلسله نسر الصعيد، أثار محمد رمضان الجدل قبل عرض المسلسل بمشهد جريء مع الفنانة وفاء عامر بطلة المسلسل.