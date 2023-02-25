أزاحت شركة مانسوري الألمانية، الستار عن نسخ كوبيه فريدة من نوعها من مرسيدس جي كلاس، لتصبح هذه ثاني سيارة دفع رباعي يتم تحويلها لهيكل كوبيه من شركة مانسوري بعد تعديل لامبورجيني أوروس لتصبح كوبيه أيضاً مُنذ أسابيع قليلة.

وتعتبر مرسيدس جي كلاس واحدة من أكثر مركبات مرسيدس تعديلاً في العالم مما دفع مانسوري لإطلاق نسخة فريدة من نوعها من التعديل على جي كلاس مع إطلاق اسم جرونوس كوبيه إيفو C على النسخ الكوبيه الحصرية، حيث تخطط الشركة الألمانية لإطلاق 8 نسخ فقط.

وعدلت شركة مانسوري، الهيكل الأساسي لمرسيدس جي كلاس، بإزالة الأبواب الجانبية مع تعديل موضع القائم الوسطي بين الأبواب للحصول على المزيد من المساحة للباب الأمامي لتسهيل الوصول إلى الصف الثاني من المقاعد، بالإضافة إلى حصولها على العديد من القطع الخارجية الرياضية مع عجلات بقياس 24 إنش جديدة.

وزودت مرسيدس جي كلاس كوبيه بمحرك V8 سعة 4.0 لتر توين تربو بقوة 900 حصان مع 1,200 نيوتن متر من عزم الدوران، لتتسارع من السكون حتى 100 كم/ ساعة في 3.3 ثانية، وصولاً لسرعة قصوى 250 كم/ ساعة.