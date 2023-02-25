استبعد نائب الوزير الأول في أسكتلندا جون سويني ترشيح نفسه في انتخاب رئيس وزراء جديد للمقاطعة؛ إثر استقالة الوزيرة الأولى نيكولا ستيرغن الأسبوع الماضي؛ ليصبح في حكم المؤكد أن تنتخب أسكتلندا أول وزيرٍ مسلم.

وأعلن وزير الصحة الأسكتلندي حمزة يوسف (37 سنة) أنه سيرشح نفسه لمنصب زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي، وهو منصب إذا فاز به فسيكون تلقائياً وزيراً أول؛ بحكم أن الغالبية النيابية تتوافر لهذا الحزب.

وانضم حمزة يوسف -من أصول باكستانية- للحزب الوطني الأسكتلندي الحاكم في سنة 2011، وشغل مناصب وزارية عدة في المقاطعة. وأعلن الحزب أنه سيختار وزيراً أول من أعضائه من خلال الاقتراع، على أن يغلق باب الترشيح بحلول 27 مارس القادم.

ويعتبر استقلال أسكتلندا، الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أكبر الملفات التي تنتظر الزعيم الجديد للحزب الحاكم. وهو ملف عنيت به ستيرغن (52 سنة)، لكنها لم تتمكن من تحقيق تقدم يذكر فيه.