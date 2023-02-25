أكد المدرب الفني لنادي الهلال، رامون دياز، أن الفريق متمرس ولديه مشاركات قارية وعالمية، لافتًا أن الوصول للنهائي يحتاج المزيد من العطاء لإكمال مسيرة تحقيق اللقب .
وقال رامون في مؤتمر صحافي مواجهة الدحيل القطري؛” لدينا مجموعة جيده وكبيرة من اللاعبين، وهذه البطولة يتم اختيار 4 محترفين فقط، مُشيرًا إلى أننا نملك عدة خيارات مناسبة ومتاحة لهذه المباراة. ”
وأضاف:” مستعدون لصف النهائي، وجميع اللاعبين سعيدين ومعنوياتنا عالية وجاهزون للانتصار ، وهدفنا الوصول إلى النهائي، ونحن قادرون على الحفاظ على اللقب.
وتابع:” من الرائع تواجد مدربين أرجنتينيين في نصف النهائي، وسعيد جداً بمقابلة هيرنان كريسبو ، وأتمنى أن نقدم مباراة رائعة للجماهير والمشاهدين.
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