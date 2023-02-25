‏أكد المدرب الفني لنادي الهلال‬⁩، رامون دياز، أن الفريق متمرس ولديه مشاركات قارية وعالمية، لافتًا أن الوصول للنهائي يحتاج المزيد من العطاء لإكمال مسيرة تحقيق اللقب .

وقال رامون في مؤتمر صحافي مواجهة الدحيل القطري؛” لدينا مجموعة جيده وكبيرة من اللاعبين، وهذه البطولة يتم اختيار 4 محترفين فقط، مُشيرًا إلى أننا نملك عدة خيارات مناسبة ومتاحة لهذه المباراة. ”

وأضاف:” مستعدون لصف النهائي، وجميع اللاعبين سعيدين ومعنوياتنا عالية وجاهزون للانتصار ، ‏وهدفنا الوصول إلى النهائي، ونحن قادرون على الحفاظ على اللقب.

وتابع:” من الرائع تواجد مدربين أرجنتينيين في نصف النهائي، وسعيد جداً بمقابلة هيرنان كريسبو ، وأتمنى أن نقدم مباراة رائعة للجماهير والمشاهدين.