بالفيديو.. محامٍ يكشف متى يطبق القاضي العقوبات البديلة عن السجن

أوضح المحامي عبدالرحمن العبداللطيف، متى يطبق القاضي العقوبات البديلة عن السجن.

وقال عبدالرحمن العبداللطيف خلال لقاء له ببرنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية: “القاضي يكون أمامه المدعى عليه وقد تكون جريمته بسيطة، أوكبيرة، ولذلك مطلوب من المحامين عند الترافع أن يوضحون للقاضي نمط وسلوك الشخص إذا كان جيد، وتقديم تزكية من أشخاص لهم وزنهم وقدرهم وعلمهم ومكانتهم، والقاضي يبدأ يكون تصور عن هذا الشخص”.

وتابع المحامي: “إذا أوضحنا للقاضي أسانيد معينة، والقاضي نظر فيها وما حكم فيها، عندنا جهة أخرى تنظر في القضية، وهي محكمة الاستئناف، وينظر القضية 3 أو 5 قضاة”.

وأضاف: “في القضايا الكبيرة التي تنظر أمام القضاة، يكون عدد الدائرة في الغالب 3 قضاة، ثم بعد صدور الحكم في غير صالح الشخص يتجه إلى الاستئناف، فينظر القضية عدد من القضاة، وقد يصل عدد القضاة إلى 11 أو 12 قاضي لتحقيق معيار العدالة”.

وأشار إلى أن العقوبة البديلة تطبق على الحق العام وليست على الحق الخاص، لافتًا إلى أنه في بعض القضايا تصدر أحكام في الحق العام بعدم عقوبة الشخص، ولكن إذا رفع في الحق الخاص فربما تصدر عقوبة بشكل من الأشكال.

المحامي عبدالرحمن العبداللطيف: الجريمة التي لا تتعدى عقوبتها ثلاث سنوات سجن تدخل في ضمن معيار تطبيق العقوبات البديلة؛ ولكن….

@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/SpgBpu60Az — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 24, 2023