أشاد الأرجنتيني هرنان كريسبو، مدرب نادي الدحيل القطري، بالهلال، لافتًا أنه انتصر على فلامنجو وقدم مباراة كبيرة أمام ريال مدريد، ولديهم لاعبين على مستوى كبير .
وقال كريسبو للاعبيه في مؤتمر صحافي قبل مواجهة الهلال:” إذا أردتم أن تكونوا أبطالاً لابد أن تنتصروا على البطل الهلال حامل اللقب ووصيف العالم، ويجب علينا أن نهزمهم لأنهم مرشحين.”
وأضاف:” انا فخور جداً بمواجهة ابن بلدي رامون دياز ، وسبق وأن حقننا إنجازات في ريفر بليت، وغداً في المواجهة سوف تكون قصة جميلة بيننا، أحترم دياز فهو رجل عظيم. ”
وفي السياق، أفاد كريسبو بأنه سيتحدث الليلة مع طبيب الفريق، للتأكد من عمليات الاستشفاء، مُشيرًا إلى أن اللاعب سلطان بريك الوحيد الذي يتغيب عن اللقاء .
واختتم حديثه قائلاً:” مباراة صعبة على الجميع وسنواجه فريق جيد وقوي، وسنقدم كل ما في وسعنا للتأهل. ”
التعليقات
اترك تعليقاً