أشاد الأرجنتيني هرنان كريسبو، مدرب نادي الدحيل القطري، بالهلال‬⁩، لافتًا أنه انتصر على فلامنجو وقدم مباراة كبيرة أمام ريال مدريد‬⁩، ولديهم لاعبين على مستوى كبير .

وقال كريسبو للاعبيه في مؤتمر صحافي قبل مواجهة الهلال:” إذا أردتم أن تكونوا أبطالاً لابد أن تنتصروا على البطل الهلال‬⁩ حامل اللقب ووصيف العالم، ويجب علينا أن نهزمهم لأنهم مرشحين.”

وأضاف:” ‏انا فخور جداً بمواجهة ابن بلدي رامون دياز ، وسبق وأن حقننا إنجازات في ريفر بليت، وغداً في المواجهة سوف تكون قصة جميلة بيننا، أحترم دياز فهو رجل عظيم. ”

وفي السياق، أفاد كريسبو بأنه سيتحدث الليلة مع طبيب الفريق، للتأكد من عمليات الاستشفاء، مُشيرًا إلى أن اللاعب سلطان بريك الوحيد الذي يتغيب عن اللقاء .

واختتم حديثه قائلاً:” مباراة صعبة على الجميع وسنواجه فريق جيد وقوي، وسنقدم كل ما في وسعنا للتأهل. ”