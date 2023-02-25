حقّق رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، أُمنية الطفل السوري اليتيم الذي قُتل والده في الزلزال المدمر، بزيارة المملكة لمشاهدة نادي النصر ولاعبه المفضّل كريستيانو رونالدو.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على تويتر، مقطع فيديو يظهر وصول الطفل السوري مع والدته وأشقائه، وعلّق قائلاً: “الله يكتب أجر فرحته لـ مولاي حفظه الله وسمو سيدي قائدنا الملهم وعراب الرؤيه حفظه الله وللشعب السعودي الكريم، اليوم أنا سعيد الحمدالله. ”

وبيّن المقطع الفرحة العارمة التي ظهرت على الطفل أثناء وصوله، كما أنه وجه الشكر لـ آل الشيخ، قائلاً: “بدي أبكي من الفرحة.”

وكان الطفل السوري اليتيم أعرب للإعلامي الإماراتي منذر المزكي أثناء زيارة الأخير لسوريا ضمن الحملة الإماراتية للإغاثة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من سوريا وتركيا، عن “أمنيته بمشاهدة النجم كريستيانو رونالدو، مشدّداً على عشقه لنادي النصر السعودي”.

الله يكتب اجر فرحته ل مولاي حفظه الله وسمو سيدي قائدنا الملهم وعراب الرؤيه حفظه الله وللشعب السعودي الكريم 🇸🇦❤️… اليوم انا سعيد الحمدالله🙏🏻 pic.twitter.com/Yw9xQRk15E — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 24, 2023

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